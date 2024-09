Família procura por motoboy desaparecido em Iguaba

Um morador do bairro Sopotó, em Iguaba Grande, está desaparecido desde o último sábado (14). Thomas Melo Souza, de 31 anos, sumiu após passar um dia na praia com a família. Parentes e colegas buscam por informações que ajudem a localizar o homem, que trabalha realizando entregas e serviços como motociclista.

Irmã de Thomas, Thamara Melo, de 33 anos, conta que o motoboy passou a tarde do sábado (24) na Praia do Ubas e saiu do local com a família por volta das 16h. “Ele estava na praia com a mulher e os filhos. Ela foi para casa em um carro de aplicativo e ele, como estava com a moto, foi de moto para casa. Depois disso, a gente não teve mais contato. Ninguém mais viu”, conta a irmã.

Thomas usava uma bermuda preta e chinelos quando deixou o local e levava uma camiseta azul. Segundo a família, ele não tinha qualquer desavença conhecida ou histórico de períodos sem fazer contato. “Estava tudo normal. Não tinha acontecido nenhuma briga nem nada. O psicológico dele estava ok, não estava passando por nenhum momento de perturbação. Tudo normal. Nunca aconteceu nada assim antes”, desabafa Thamara.



O caso foi registrado na 129ª DP (Iguaba Grande), que investiga o paradeiro de Thomas. A família pede que qualquer pessoa com informações que ajudem a localizar o desaparecido entre em contato através dos telefones (22) 98835-2960 ou (22) 98805-7223.