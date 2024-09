Polícia Civil prende chefe do tráfico de drogas de comunidade de Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, nesta quinta-feira (19/09), o homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro da Glória I, em Angra, na Costa Verde. Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e associação para o tráfico. O indivíduo ainda foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O criminoso vinha sendo monitorado pelo Setor de Inteligência da 166ª DP. No momento da captura, no interior de um imóvel no bairro Ariró, os agentes encontraram com ele uma pistola com kit rajada, 76 munições e três carregadores alongados.

Segundo as investigações, além de chefiar o tráfico na comunidade, o homem também atuava como matador da maior facção criminosa do estado. Em um dos casos em que consta como autor, ocorrido em 2023, a vítima foi atacada em seu veículo, sem chance de defesa.