Guarda-vidas auxiliam resgate de golfinho em Cabo Frio

Na tarde desta quinta-feira (19.09), um guarda-vida do CBMERJ avistou um golfinho na zona de arrebentação da praia do Foguete, em Cabo Frio. ⁣⁣

⁣⁣O militar tentou direcionar o animal de volta ao mar, mas ele continuou nadando em direção à areia, onde acabou encalhando.

⁣⁣O Instituto BW foi acionado pela corporação para apoiar no resgate do golfinho. A equipe do instituto, composta por veterinários, chegou ao local e iniciou os cuidados necessários, sendo o golfinho colocado em uma maca, com o auxílio dos militares do CBMERJ, e encaminhado à clínica de reabilitação, localizada em Araruama.⁣⁣



⁣Graças à rápida atuação dos órgãos e aos primeiros socorros prestados, o animal está a salvo. Após o processo de reabilitação, o golfinho será devolvido ao oceano.