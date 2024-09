Macaco é resgatado de cativeiro em Saquarema; suspeito foi preso

Um macaco-prego mantido em cativeiro ilegal em Saquarema, na Região dos Lagos, foi recuperado por policiais ambientais nesta segunda-feira (16). Um homem, de 52 anos, confessou ser o responsável por manter o animal preso e foi preso por crime ambiental contra a fauna silvestre.

O Comando de Polícia Ambiental recebeu uma denúncia sobre o crime em um imóvel na Estrada da Madressilva, em Bacaxá. Ao chegar no local, a equipe procurou pela documentação relativa a posse do animal, mas o suspeito admitiu que não tinha as licenças ambientais necessárias.

O macaco foi apreendido e o homem foi levado para a 124ª DP (Saquarema), que registrou o caso.