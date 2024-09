Ator Mário Gomes é despejado da mansão onde mora com a família, na Zona Oeste do Rio

Mário Gomes sofre despejo da casa onde morava com a família - Foto: Reprodução/Instagram

Mário Gomes sofre despejo da casa onde morava com a família - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Mário Gomes foi despejado no último domingo (15) da mansão onde morava desde 2002 com a mulher e dois filhos. Aos 71 anos, Mário deixou o imóvel em um condomínio da Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O imóvel foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o ator tinha. A casa está localizada de frente para o mar e é avaliada em mais de R$ 20 milhões. O valor do arremate foi de apenas R$ 720 mil.

A disputa judicial começou em 2007. O ator se desfez da empresa e passou a dever salários à 84 funcionárias. A dívida estava, na ocasião, em R$ 923 mil. A Justiça do Trabalho determinou em 2011 que o imóvel fosse a leilão. Mário Gomes também estava acumulando dívida de IPTU. O valor já ultrapassava os R$ 100 mil.

Mário deixou o local bem abatido. Ele carregou roupas e alguns pertences em um caminhão de mudança. Sua mulher, Raquel, também ajudou na mudança. A filha mais nova do casal, que chorava com a situação, foi consolada pela mãe.



O ator vai morar na casa da filha mais velha, Linda Gomes, na Barra da Tijuca. Ele tem quatro filhos e está afastado da TV desde 2018, quando fez uma participação na novela "Tempo de amar". Em 2019, passou a vender sanduíches em uma carrocinha na Praia da Joatinga, no Rio. O ator morava na região há mais de 40 anos e construiu o imóvel em 2002.