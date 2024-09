Tiroteio deixa três mortos na Região dos Lagos

Três jovens foram baleados e mortos na madrugada desta sexta-feira (06), em Engenho Grande, bairro de Saquarema, na Região dos Lagos. Pelo menos duas das vítimas seriam menores de idade; um com 15 anos e outro com 17, além de um terceiro com idade ainda não confirmada. Os relatos de testemunhas indicam que os três podem ter sido vítimas de execução.

A identidade das vítimas não foi divulgada. Segundo os bombeiros, o crime aconteceu na região conhecida como Canto do Rio, próximo à divisa do município com Araruama. Um grupo de pessoas teria testemunhado o momento em que os suspeitos chegaram armados e dispararam contra o trio, que não resistiram e morreram no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 1h18. O local foi isolado para perícia e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A 124ª DP (Saquarema) também foi acionada e está investigando o caso. A identidade dos suspeitos, assim como a motivação do crime, ainda estão sendo apuradas.