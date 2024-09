Prefeitura aldeense realiza 30ª Cavalgada da Independência neste sábado (07)

A tradicional Cavalgada da Independência de São Pedro da Aldeia vai movimentar o sábado (07/09), feriado em que se comemora o Dia da Independência. A 30ª edição do evento promete atrair diversos cavaleiros e amazonas de todo o Estado para um dia repleto de atrações. A concentração será às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo, a partir das 10h, com show, às 11h, da dupla Karol & Jonas. Os participantes seguirão em direção ao Polo Rural, no bairro Cruz, onde a festa continuará com shows musicais, área kids, exposição de carros antigos, câmera 360º, touro mecânico, tirolesa, a tradicional Prova dos Três Tambores e praça de alimentação. A entrada é gratuita.

No Polo Rural, a abertura dos portões será às 11h. No palco montado na praça de alimentação, o público presente poderá se divertir com apresentação de dj e os shows do grupo Roda de Sol, a partir das 12h, e da cantora Dani Carvalho, às 14h, que prometem entreter com bastante forró.

Leia também:

Com informações do Disque Denúncia, polícia prende foragido na Baixada Fluminense

Eleições: confira como foi a quinta (05) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Já no palco principal, a partir das 16h, o cantor Juninho Ferrary vai apresentar um repertório feito para dançar junto com o ritmo do forró. Às 18h, cantando grandes sucessos do sertanejo raiz, a cantora Priscila Bellot irá comandar a festa. Já às 20h, o cantor Thiago Mastra traz o sertanejo universitário para encerrar a programação do feriado.



A 30ª Cavalgada da Independência é uma realização da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho. O Polo Rural de São Pedro da Aldeia está localizado na Estrada da Cruz, na zona rural do município, em uma área de 480 mil m².

Confira a programação completa do sábado (07/09):

10h - Concentração da 30ª Cavalgada da Independência

Local: Às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo

11h - Show de Karol & Jonas - Os Amostradinhos do Piseiro

Local: Concentração da Cavalgada, às margens da Rodovia RJ-140

12h - Show do Grupo Roda do Sol

Local: Polo Rural, na Cruz (Praça de Alimentação)

14h - Show da cantora Dani Carvalho

Local: Polo Rural, na Cruz (Praça de Alimentação)

16h - Show do cantor Juninho Ferrary

Local: Polo Rural, na Cruz (Palco Principal)

18h - Show da cantora Priscila Bellot

Local: Polo Rural, na Cruz (Palco Principal)

20h - Show do cantor Thiago Mastra

Local: Polo Rural, na Cruz (Palco Principal)