Eleições: confira como foi a quinta (05) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da quinta-feira (05) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Candidato participou de caminhadas no Terminal de Niterói e na Estação das Barcas. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Capitão Nelson (PL):

O candidato dedicou o dia a compromissos de agenda do governo e não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Prof. Josemar (PSOL):

O candidato participou de uma manifestação com profissionais da educação (SEPE-SG) em frente à Prefeitura. “Nossa administração vai implantar escolas e creches públicas em tempo integral, e valorizar os profissionais da educação. Uma das primeiras medidas será a recuperação do plano de cargos e salários do professores de São Gonçalo, que foi destruído pelo prefeito”, disse, durante o evento.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



O candidato participou de panfletagem em Neves e de entrevistas à imprensa local. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

O candidato se reuniu com moradores do Jacaré. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Carlos Jordy (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

A candidata começou o dia com uma ação dedicada à Tarifa Zero no terminal rodoviário.

“Juntos estamos comprovando para a população que é possível ter tarifa zero em Niterói. Conversar sobre isso, pessoalmente, com quem utiliza o transporte público, só serviu para confirmar tudo que já sabíamos. Faltam ônibus, os horários são péssimos, as passagens caríssimas. É maravilhoso ver as pessoas entendendo que vamos sim melhorar essa cidade, tirar da estagnação. Um município com mais de R$ 6 bilhões de orçamento gastará apenas uma média de 3% para oferecer ônibus de graça para todos. Fora a vantagem de ver que o dinheiro que elas economizarão com passagem irá gerar receita para a própria cidade, através de outras formas, como compras no comércio local, por exemplo. A economia que cada pessoa terá pode chegar a 20%”, explicou Talíria.

Mais tarde, ela participou de gravação de material de campanha no Horto do Fonseca e de reunião com representantes do PT, além de panfletagem em Icaraí.



- Bruno Lessa (PODEMOS):

O candidato participou de caminhada no Centro e conversou com comerciantes sobre as propostas de seu projeto para a região. "Já imaginou o Centro de Niterói completamente revitalizado, com importantes intervenções urbanísticas feitas para modernizar e melhorar as condições de moradia e trabalho? Esta é a nossa proposta. Vamos também requalificar parques e praças e criar pontos de lazer, promovendo educação, cultura, esporte, lazer e segurança", afirmou Bruno. O candidato dedicou o resto do dia a agendas internas.

- Danielle Bórnia (PSTU):

A candidata participou de panfletagem e caminhada no Fonseca. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

O candidato dedicou o dia a reunião com a coordenação política da campanha.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.