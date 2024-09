Homem é preso por armazenar imagens de abuso sexual infantil em Rio das Ostras

Nesta quarta-feira (04), um homem de 39 anos foi preso em flagrante por armazenar imagens de pornografia infantil, em Rio das Ostras, Região dos Lagos. A ação foi realizada por agentes da Delegacia da Polícia Federal em Macaé.

A Operação Vulturino II cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Campos dos Goytacazes. De acordo com a PF, as investigações começaram após uma denúncia sobre uma sala de bate-papo online que era usada para compartilhamento dos conteúdos criminosos. Ao conseguirem identificar o responsável pela criação da sala virtual. Na casa do homem, os agentes localizaram vídeos e fotos com conteúdo de abuso sexual infantil armazenados no celular, o que resultou na prisão em flagrante.

Além do aparelho telefônico, também foram apreendidos um notebook, HD do computador, três Pen Drives e dois cartões de memória, que vão passar por perícia técnica criminal. O investigado vai responder por armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Desde janeiro deste ano, o crime passou a ser considerado hediondo e inafiançável.