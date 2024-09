Incêndio atinge restinga nas Dunas do Peró, em Cabo Frio

Uma área de restinga nas Dunas do Peró, em Cabo Frio, foi atingido por um intenso incêndio na noite da última segunda-feira (03). Ainda não se sabe o que provocou as chamas, que atingiram boa parte do terreno e só foram devidamente interrompidas cerca de três horas após o acionamento do Corpo de Bombeiros.

Além do quartel de Cabo Frio, agentes de outros batalhões da Região dos Lagos, como Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, também estiveram no local. Eles continuaram combatendo o fogo até às 21h30. Não havia pessoas por perto no momento do incêndio, segundo os agentes, e, portanto, não há registro de feridos.

A superintendência da Defesa Civil de Cabo Frio também foi acionada e a causa do incêndio, assim como a extensão total da área atingida, estão sendo investigadas. A mesma região foi atingida por um incêndio similar no final de 2022.