Operação em Rio das Ostras termina com um traficante preso

Com o preso, foram apreendidos dois sacos onde foram encontradas drogas - Foto: Divulgação

Uma operação policial acabou com a prisão de um traficante em Rio das Ostras. O homem foi encontrado na Rua Grivaldo Martins da Conceição, situada no bairro Nova Esperança. A ação ocorreu depois de uma denúncia sobre a atuação do tráfico na área.

Na diligência, a equipe policial se deparou com três suspeitos, que tentaram fugir quando notaram a viatura, porém os agentes de segurança prendeu um dos homens. Com o preso, foram apreendidos dois sacos com uma enorme quantidade de drogas.

O homem confessou fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e que no momento da prisão estava vendendo drogas. O acusado, que já possuía passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi encaminhado para atendimento médico na UPA por conta de escoriações sofridas enquanto tentava fugir. Depois de ser socorrido, foi levado para a 128ª DP.