Sítio arqueológico é atingido por incêndio em Cabo Frio

Incêndio aconteceu na região do Morro do Índio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Incêndio aconteceu na região do Morro do Índio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um sítio arqueológico em Cabo Frio, na Região dos Lagos, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (12). Segundo a Guarda Ambiental , o incêndio atingiu uma área equivalente a um campo de futebol na região conhecida como Morro do Índio, no bairro Passagem. Não houve feridos.

A causa do incêndio não foi divulgada. De acordo com agentes da Guarda e do Corpo de Bombeiros, acredita-se que as chamas podem ter sido estimuladas por causas naturais, como a umidade relativa do ar e os ventos na região. Causas humanas não foram descartadas.

Leia também:

➢ Rio registra manhã mais fria dos últimos 13 anos nesta terça (13)

➢ Idoso de 75 anos morre após ser arrastado por onda no Rio