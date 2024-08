Idoso de 75 anos morre após ser arrastado por onda no Rio

Ondas no Leme chegaram a 4 metros com ressaca no litoral carioca - Foto: Reprodução/Google Maps

Ondas no Leme chegaram a 4 metros com ressaca no litoral carioca - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem de 75 anos morreu após se afogar na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira (13). Segundo testemunhas, ele estava em um mirante do Caminho dos Pescadores, mas foi arrastado para o mar por uma forte onda. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital na região, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como Valeriano Osvalde Andrade Caldas. Equipes do Grupamento Marítimo de Copacabana foram acionadas por volta das 9h30 e conseguiram resgatar o idoso, já desacordado, do mar. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi enviado ao local para transportar a vítima ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Ele foi internado em estado grave, mas não resistiu e acabou falecendo ainda nesta manhã.

De acordo com a Marinha do Brasil, o litoral carioca enfrenta ressaca até a noite da próxima quarta (14), o que provoca as fortes ondas na região. No Leme, foram registradas ondas de até 4 metros. O mirante da praia na Zona Sul foi interditado por questões de segurança.