Rio registra manhã mais fria dos últimos 13 anos nesta terça (13)

A cidade do Rio de Janeiro amanheceu com a temperatura mais baixa dos últimos treze anos nesta terça-feira (13). Por volta das 6h, a cidade registrou 8,3°C em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e bateu não apenas o recorde de frio do ano, mas também o da década, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A última manhã tão fria na capital foi a de 9 de julho de 2011, que teve 8,1ºC. Apesar disso, a previsão desta terça (13) e da próxima quarta (14) é de dias com alta amplitude térmica na cidade, com mínima prevista em 8ºC e máxima de 25ºC, de acordo com os dados do Instituto.

Em Niterói e São Gonçalo, o dia tem temperatura um pouco mais altas, mas ainda é frio. A temperatura registrada em ambas as cidades nesta tarde é de 21°C, segundo o portal Climatempo. A previsão é de que os próximos dias sejam parecidos. Nesta quarta (14), São Gonçalo deve ter mínima de 12ºC e máxima de 22ºC. Já em Niterói, a previsão é de que a temperatura fique entre 13°C e 25°C.