Acusado de matar argentina Florencia Aranguren vai a júri popular

O juiz Danilo Marques Borges, da 2ª Vara de Búzios decidiu que Carlos José França irá a júri popular. Ele é acusado de matar, a facadas, a argentina Florencia Aranguren, no dia 6 de dezembro.

A primeira audiência do caso aconteceu durante a tarde desta terça-feira (30/01). Na ocasião foram ouvidas 11 testemunhas e realizado o interrogatório do acusado.

“O conjunto probatório coligido aos autos indica ser grande a possibilidade do crime ter sido praticado pelo acusado, fato que deverá ser avaliado pelo com maior profundidade pelos jurados, ao longo do julgamento a ser realizado em plenário. Estão presentes, também, indícios de que o crime tenha sido praticado por meio cruel, consistente no golpeamento da vítima com diversas facadas ao longo do corpo, além do da utilização de meio que dificultou a defesa da vítima”, escreveu o juiz na decisão.

O magistrado também manteve a prisão do réu.

Florencia Aranguren foi morta a facadas no início de dezembro, quando fazia uma trilha para a praia de José Gonçalves. A argentina tinha se mudado para Búzios há apenas três dias.