Mulher é morta a facadas ao lado do cão em Armação de Búzios

Uma mulher foi morta a facadas e pauladas na trilha José Gonçalves, que faz intersecção com o bairro Peró, na Armação de Búzios, na Região dos Lagos. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (06).

A vítima, de nacionalidade argentina, foi encontrada por civis ao lado do cachorro, com quem estava passeando. O animal foi encontrado com sangue no pelo. Um suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações preliminares, a mulher argentina estava trilhando com o cachorro. Um dos civis que a encontrou, relatou que também estava caminhando quando passou pela mulher, na volta da trilha, se deparou com a vítima já caída no chão. A vítima também teve uma das orelhas cortadas.

‘’Eu passei de manhã, vi a menina viva, falei com ela, né? Quando eu voltei, ela tava caída no chão morta, toda ensanguentada, toda esfaqueada e o cachorro do lado. O cachorro tá sujo de sangue porque deve ter brigado com o assassino também’’, relatou o homem, não identificado.

A vítima era moradora do bairro e costumava fazer a trilha todas as manhãs com o cachorro.

Um suspeito foi preso em flagrante por agentes da PM. O autor já possui registro por homicídio cometido em Itaperuna, no noroeste fluminense. O corpo da vítima será removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



Feminicídios crescem na região

Moradoras e ativistas da região chamam atenção para a falta de segurança pública direcionada às mulheres, uma vez que os crimes de tentativa de feminicídio e feminicídio estão numa crescente na região.

‘’A situação está insustentável, todo dia um novo caso, e nenhuma resposta do poder público. Essa semana colocaram no grupo sobre uma menina Argentina que foi perseguida, tem uma jovem moradora da Rasa desaparecida e agora isso. Nas últimas semanas foram os feminicídios da Thaís Braga, que foi encontrada esquartejada na Maria Joaquina e Valessa, advogada que foi carbonizada pelo ex companheiro.’’, alarmou a Coordenadora da Casa de Referência Inês Etinne que acolhe mulheres em situação de violência, do Movimento de Mulheres Olga Benário, Pétala Cormann.

’Sempre nas datas assim, março, mês da mulher ou agosto lilás, eles fazem campanha, vão pra rua, ficam falando sobre violência, fazem debate, mas o resto do ano não acontece mais nada. Então não tem uma campanha nas escolas, campanha nas ruas. A prefeitura não se manifesta quando tem algum caso de feminicídio, muitos na tentativa de esconder por ser uma cidade turística, para Búzios continuar sendo esse lugar de praia bonita, turismo, restaurantes, mas menos de um lugar extremamente violento para as mulheres viverem, né? Eles escondem esse outro lado da moeda, que é cotidiano. Acontece todos os dias.’’

enfatizou.

A moradora buziana Mayra Bezerra, chamou atenção para a insegurança que assola os bairros: ‘’Essa trilha é muito comum de ter mulheres transitando sozinhas. Não tem mais canto seguro em Búzios, a gente não pode passear nos próprios bairros!’’, destacou.

De acordo com as moradoras, a falta de uma delegacia da mulher na região é um agravante. Além disso, a necessidade de rondas e iluminação nas ruas seriam medidas que já fariam diferença.