Acusado de envenenar ex-mulher com milkshake em Maricá é preso

O homem suspeito de matar a ex-mulher com um milkshake envenenado foi preso por policiais civis da 82ª DP (Maricá) no início da noite desta terça (6). Deivid Nascimento Santana chegou a ser considerado foragido por feminicídio e foi localizado na comunidade Rio das Pedras.

A jovem Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, morreu na madrugada desta segunda (5), depois de ficar internada com fortes suspeitas de envenenamento. Ela começou a passar mal depois de beber um milkshake de morango que foi comprado pelo ex-companheiro, mas entregue por outra pessoa.



Para a polícia, a principal suspeita é que o homem tenha premeditado a morte de Vitória e a atraído para uma emboscada com uma suposta oportunidade de faxina.

A moça procurou a polícia há pouco mais de uma semana dizendo que, no dia 28 de julho, Deivid invadiu a casa dela em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, armado com uma faca.

Em depoimento, ela contou que estava com o atual namorado dormindo na residência e que o homem acabou ferido no braço, mas que a faca quebrou. Nesse momento, Deivid teria ido em um vizinho e buscado uma foice, mas foi espantado pelo homem, que se meteu na briga.

Na ocasião, ela solicitou as medidas protetivas - que foram concedidas pela Justiça. Mas, ela acreditava que ele não tinha recebido o oficial de justiça para ciência das medidas cautelares e, por telefone, disse que estava na Bahia.

Três dias depois, no dia 31 de julho - cinco dias antes da sua morte - ela voltou à delegacia para denunciar perseguição. A jovem contou que estava recebendo mensagens de diversos números e que acreditava ser o ex, que não aceitava o fim do relacionamento.