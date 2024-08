Vasco vence Atlético-GO por 1 a 0 e avança na Copa do Brasil

Após quatro jogos sem vitórias, o Vasco voltou a fazer as pazes com a torcida ao ganhar do Atlético-GO por 1 a 0, em jogo realizado na noite dessa terça-feira (7), em São Januário, e avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Mas não foi uma vitória fácil, porque o adversário, último colocado do Brasileirão, com 12 pontos, e seriamente ameaçado de rebaixamento, fez um bom jogo.

O time de Rafael Paiva controlou a posse no primeiro tempo, mas teve dificuldades de infiltrar na defesa adversária e apostou nos chutes de média distância - Payet chegou duas vezes assim. Mas foi num lance de sorte, aos 48 minutos, que o Vasco abriu o placar: Piton chutou cruzado na área, Guilherme Romão estava inteiro para fazer o corte, mas se enrolou, e a bola foi parar no fundo das redes. No segundo tempo, a equipe da casa se desorganizou com as substituições e foi pressionada pelo Atlético-GO: Léo Jardim fez a defesa do jogo aos 33 minutos, e o Vasco segurou a vantagem até o fim.