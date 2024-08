GAECO/MPRJ cumpre mandados de prisão contra policiais civis em São Pedro da Aldeia

O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e a Corregedoria de Polícia Civil (SEPOL/PCERJ) cumprem dois mandados de prisão contra policiais civis, nesta quarta-feira (07/08), na operação Cinquecento. O GAECO/MPRJ denunciou dois agentes à Justiça pelos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica. De acordo com a denúncia, os dois policiais, lotados na 125ª DP (São Pedro da Aldeia), cobraram propina de R$ 500 para regularizar a documentação e liberar uma moto roubada e posteriormente recuperada.

Também estão sendo realizadas buscas e apreensões em endereços em Campos dos Goytacazes, Armação dos Búzios, Saquarema e São Pedro da Aldeia, ligados aos denunciados. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Pedro da Aldeia.

Ainda segundo a denúncia do GAECO/MPRJ, a vítima teve sua moto roubada em Cabo Frio, em março deste ano. Dias depois, após localizar e recuperar a motocicleta, a vítima procurou a delegacia para regularizar a documentação da mesma. O procedimento de recuperação foi classificado de forma irregular e proposital como “Apreensão de Veículo” ao invés de “Recuperação de Veículo”. Ainda segundo as investigações, os policiais exigiram o pagamento de R$ 1 mil, mas acabaram liberando a moto por R$ 500.



De acordo com a denúncia, após postar um vídeo nas redes sociais expondo o suborno, a vítima foi obrigada a retornar à delegacia e coagida pelos policiais a prestar depoimento falso, dizendo que não ofereceu e nem foi solicitado dinheiro pelo policial responsável. Em seguida, o título de ocorrência foi alterado para “Recuperação de Veículo”.

Em Italiano, o nome da operação, Cinquecento, significa quinhentos, o valor em reais recebido pelos policiais como propina.