Turista sofre traumatismo após acidente em barco na Região dos Lagos

Um turista português, de 38 anos, ficou ferido após cair do terceiro andar de uma embarcação turística em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, durante a tarde da última quarta-feira (24). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima sofreu um traumatismo craniano e seu estado é considerado gravíssimo. Ele segue internado no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Ainda não há informações oficiais acerca do momento da queda. Segundo uma testemunha, o homem teria pulado do terceiro andar durante uma parada do barco na Praia do Forno e batido com a cabeça na parte de baixo do barco antes de cair na água. Ele foi socorrido e levado às pressas para o Pronto-Socorro do Hospital Geral de Arraial do Cabo.

Relembre outros acidentes de barco na Região:

➢ Lancha explode e deixa dez feridos no mar de Cabo Frio



➢ Mais uma lancha explode em Cabo Frio, na Região dos Lagos

De acordo com a unidade, ele apresentou "apresentou trauma cranioencefálico e fratura na mandíbula". Por conta da gravidade do quadro, o português foi encaminhado para o Hospital Roberto Chabo na noite desta quarta (24). De acordo com o diretor da unidade em Araruama, ele passou por exames de imagens e clínicos e foi levado ao centro cirúrgico. Ele está sedado e ainda não tem previsão de alta.