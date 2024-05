Mais uma lancha explode em Cabo Frio, na Região dos Lagos

Mais uma lancha explodiu em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso acontece uma semana após um grave acidente deixar cinco feridos. Felizmente, desta vez não houve feridos, graças à rápida resposta dos bombeiros e à ação corajosa dos socorristas que resgataram os tripulantes.

Imagens que circulam na internet mostram a lancha já em chamas. Brenner Espindola, que aluga jetski para turistas na região, foi o primeiro a chegar no local e a socorrer três das cinco vítimas. O caso aconteceu por volta das 16h50.

O marinheiro da lancha contou que viu uma fumaça preta e ordenou que os tripulantes se jogassem no mar. Três mulheres foram resgatadas por dois homens que estavam em jetskis e dois homens foram retirados da água por uma lancha que se aproximou do local do acidente. Ninguém se feriu.

A Capitania dos Portos informou que, o incêndio foi contido pelos bombeiros e não foi constatada indícios de poluição hídrica. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades.

Uma embarcação que realizava um passeio turístico explodiu na manhã desta sexta-feira (10) em Cabo Frio, na Região dos Lagos, deixando cinco pessoas feridas, com queimaduras graves. O acidente aconteceu por volta das 11h, no Arco do Canal, no bairro Passagem, quando a embarcação parou para que mais pessoas pudessem embarcar.