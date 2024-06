Lancha explode e deixa dez feridos no mar de Cabo Frio

Uma lancha explodiu, nesta segunda-feira (17), na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, e deixou 10 pessoas feridas. Uma mulher grávida de três meses, um bebê de um ano e outras duas crianças de 4 e 5 anos estão entre os feridos. Até o momento, não se sabe o que causou a explosão da embarcação.

Segundo informações, as vítimas são moradoras de Vitória, no Espírito Santo, e estão na cidade carioca desde a última sexta-feira (14). Eles iriam para a cidade vizinha, Arraial do Cabo, mas a embarcação acabou explodindo após abastecimento.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram o resgate dos feridos. Eles foram levados, inicialmente, para o Hospital São José Operário, em Cabo Frio. Depois, de acordo com a gravidade das lesões, as vítimas foram transferidas.

O bebê, de um ano e cinco meses, identificado como Jean Andrade, chegou ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) durante a tarde, de helicóptero. Seu estado de saúde é considerado grave.

Já a mulher grávida foi transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói. As outras duas crianças feridas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.

Este é o terceiro caso de explosão e incêndio em embarcações de turismo na cidade. O primiero aconteceu no dia 10 de maio. Uma embarcação que realizava um passeio turístico explodiu deixando cinco pessoas feridas, com queimaduras graves.

O segundo caso aconteceu uma semana depois. Desta vez, no entanto, ninguém se feriu. De acordo com informações da época, o marinheiro da lancha viu uma fumaça preta e ordenou que os tripulantes se jogassem no mar. Três mulheres foram resgatadas por dois homens que estavam em jetskis; e dois homens foram retirados da água por uma lancha que se aproximou do local do acidente.