Lancha pega fogo e seis pessoas ficam feridas em Cabo Frio; Vídeo

Uma embarcação que realizava um passeio turístico explodiu na manhã desta sexta-feira (10) em Cabo Frio, na Região dos Lagos, deixando seis pessoas feridas, com queimaduras graves. O acidente aconteceu por volta das 11h, no Arco do Canal, no bairro Passagem, quando a embarcação parou para que mais pessoas pudessem embarcar.

De acordo com as informações preliminares, a explosão teria sido causada pelo vazamento de gasolina. No momento do acidente, haviam cinco passageiros a bordo, dois adultos, um adolescente e duas crianças, além do condutor. Todos os ocupantes da embarcação sofreram queimaduras de terceiro grau, com as crianças e a mãe sendo as que estão com feridas mais graves.





Além do condutor, dois adultos, um adolescente e duas crianças foram resgatadas e encaminhadas para uma unidade de saúde Divulgação

A Guarda Marítima, que estava em treinamento no local com a Polícia Militar e a Marinha, sobre carteira náutica, foi a primeira a chegar para prestar os primeiros socorros às vítimas. Os agentes as encaminharam para o deck, onde receberam atendimento médico da equipe de ambulância.



Três dos feridos foram levados para uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros, enquanto os outros três foram transportados pela Polícia Militar. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

As causas da explosão ainda estão sendo investigadas.