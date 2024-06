Maior feira da Região dos Lagos, "Diga Sim" acontece nesta quinta-feira (06)

O "Diga Sim" é uma oportunidade para o público conhecer de perto as últimas tendências do mercado - Foto: Divulgação/ Diga Sim

O maior evento de fornecedores de festas de casamento e debutantes da Região dos Lagos, o "Diga Sim" acontece nesta quinta-feira (6), das 19h às 23h, no espaço Casarão, em Cabo Frio.

Com cerca de 200 fornecedores participantes e um histórico de 500 noivas e debutantes nas edições anteriores, a feira promete trazer muitas novidades e variedades do segmento.

O "Diga Sim" é uma oportunidade para o público conhecer de perto as últimas tendências do mercado e, para os fornecedores, apresentarem seus serviços. A feira oferecerá uma experiência festiva, onde os participantes poderão conferir serviços que vão desde bolos e doces até decoração e convites. Além disso, facilita o processo de organização de casamentos, festas de debutantes e eventos especiais.

Idealizado pela empresária Bianca Mônica, o evento visa proporcionar uma experiência completa aos clientes, permitindo que sintam como será o grande dia da celebração que estão planejando.



"Ao participar do 'Diga Sim', os clientes têm a chance não apenas de conhecer, mas também de vivenciar a experiência de seus futuros eventos, garantindo transparência e segurança em suas escolhas, além de ser a oportunidade de fechar contratos especiais e diferenciados", explica Bianca Mônica.

Bianca reforça ainda o quanto eventos deste tipo contribuem para o desenvolvimento do segmento. "O Diga Sim já se consolidou como evento que contribui para a economia e o desenvolvimento do segmento de eventos e festas na região. Os contratos não são apenas fechados no dia do evento. Durante meses, ainda há pessoas que vão amadurecendo e procuram os fornecedores participantes. O segmento é uma cadeia, diversos serviços são necessários na organização de uma festa de casamento ou debutante. O evento movimenta uma rede", diz Bianca.

O espaço Casarão, localizado na Rua da Felicidade, nº 22, Bairro Palmeiras. Para mais informações, entre em contato pelo número 22 99785-0405 ou pelas redes sociais @casadaarvorecasarao.