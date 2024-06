Caminho Oscar Niemeyer, em Niterói, ganha espaço ecumênico

O Complexo Arquitetônico do Caminho Niemeyer é um circuito à beira-mar de caráter popular que promove cultura, arte e lazer para a cidade. Diante deste fundamento, o projeto, idealizado pelo ex-prefeito de Niterói Roberto Silveira e pelo arquiteto Oscar Niemayer, foi pensado com a pluralidade não só no âmbito da cultura como também no quesito religiosidade.

Sendo retomada em 2014, durante o governo de Dom José Francisco Rezende Dias, a construção da Nova Catedral São João Batista, com estrutura para acolher 5 mil pessoas em seu interior, segue a todo vapor.

Localizada no Caminho Niemayer, o espaço, que ainda não tem previsão para inauguração, irá contar com uma série de setores de evangelização e prestação de serviços.



"A Catedral é a Igreja-mãe em uma Arquidiocese. Quando a Santa Sé, no ano de 1892 criou a diocese de Niterói, passamos a utilizar algumas paróquias, no decorrer dos anos, como Catedral. A oportunidade de cosntruir uma Igreja Catedral é um privilégio, é um desafio. E experimentamos a providência de Deus que tem em tudo conduzido essa construção. Providência que é testemunhada generosamente por todos os fiéis católicos de nossa Arquidiocese e que, atualmente, podem vislumbrar a belíssima construção sendo erguida e tomando forma", declarou Dom José Francisco , Arcebispo de Niterói, em entrevista durante o andamento das obras no ano passado.

Projeto da Catedral São João Batista, em Niterói | Foto: Layla Mussi

Também no Caminho Oscar Niemayer, outra representação religiosa será inaugurada no próximo dia 22: a sede provisória da Catedral Evangélica de Niterói.



"Resolvemos começar a provisória enquanto constrói a definitiva, para já ter o funcionamento e poder agregar pessoas, dando utilidade ao espaço. E algumas obras dessa provisória já resolvem a definitiva, como o projeto sanitário e elétrico", explicou Claudio Dias, um dos responsáveis pela obra.

Claudio Dias, um dos responsáveis pela obra, explicou sobre a Catedral Evangélica | Foto: Layla Mussi

Com estilo Niemeyer de construção, a sede, que tem previsão de ficar pronta em 2026, terá uma cúpula de 30 metros de diâmetro e 15 metros de altura. O terreno foi cedido pela prefeitura de Niterói através de um termo de cooperação e está numa área de 7.336,07 metros quadrados no Caminho Niemeyer.

Projeto da Nova Catedral Evangélica em Niterói | Foto: Layla Mussi

"O caminho Niemayer quando foi idealizado, foi pensado num lugar plural, e como tinha um cunho religioso muito forte no país, Oscar Niemayer idealizou que tivessem pelo menos duas representações desses seguimentos, uma catedral evangélica e uma católica. Por isso, no terreno, estão previstas essas duas obras", ressaltou Claudio Dias.



Além de integrar o projeto arquitetônico da segunda cidade do país com mais obras do arquiteto, a nova sede será também a única da Assembleia de Deus com a assinatura de Niemeyer e também a primeira Igreja com Selo Verde do país.

"Vamos reutilizar toda água captada para reutilização na irrigação, descarga e lavagem. Com isso a gente também conseguiu resolver o problema de esgoto da comunidade, onde fizemos fossa e filtro pra todo mundo, e a águas de Niterói já vai interligar essas fossas à rede pública. E, além disso, escolhemos, junto a associação de moradores, a casa mais "precária" da comunidade, que não tinha nem banheiro, e vamos reconstruí-la, no próximo dia 21, entregando-a totalmente mobiliada. Essa é uma parte humanitária da Igreja, que também vai oferecer atendimento odontológico, atendimento clínico e distribuição de cestas básicas, tudo isso buscando atender a vila de pescadores", declarou Claudio.

Atrações religiosas no Caminho Niemayer



Com o objetivo de arrecadar fundos para a construção da Catedral São João Batista, a Arquidiocese de Niterói, em parceria com a Prefeitura, irá realizar o "Festival São João 2024", evento que será celebrado na Praça do Povo, no Caminho Niemayer, dos dias 22 à 30 de junho.

A programação contará com atrações como a Novena de São João Batista; apresentações da Quadrilha da Catequese infatil e do Balão Dourado; além de shows especiais com Frazão e sua banda, Ilmar Quintanilha, Gabriela Sá e a Banda Rosa de Saron. O evento contará com a celebração da Santa Missa , presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula.

Os ingressos são gratuitos e já estão disponíveis no site do Sympla. É necessário levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para as obras sociais.

Também no próximo dia 22 de junho, a Assembléia de Deus comemora 100 anos de existência no Estado do Rio de Janeiro e, para celebrar a data, os fieís de Niterói irão inaugurar a sede da Catedral Evangélica, projetada por Oscar Niemayer, e irão reunir cerca de mil pastores e líderes da Assembleia de Deus de todo o país e do exterior. No final da tarde haverá um culto campal. A comemoração na cidade será agregada às que acontecerão no Rio de Janeiro. Somente do Pará cerca de mil pessoas chegarão em caravanas. Já do Amazonas, serão mais 400 pessoas.

"A Catedral será um espaço de celebração da fé, da arte e da cultura, refletindo a diversidade e a beleza do povo brasileiro", disse o site oficial da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil.