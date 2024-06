Cantor e compositor Léo Santana é atração dá Rádio Mania

o cantor, compositor e percurssionista Léo Santana esteve, pela primeira, vez nos estúdios da Rádio Mania FM, em Niterói, e acompanhado dos músicos de sua banda, fez um show cheio de energia positiva e muita alegria para os fãs. Durante quase duas horas, ele relembrou antigos sucessos da carreira e também cantou atuais composições que estão fazendo sucesso. Antes de entrar em cena para a apresentação, que durou quase duas horas e meia, o artista falou com exclusividade a O SÃO GONÇALO, fazendo um balanço da carreira e revelando os novos rumos de seu trabalho artístico.

O artista baiano brindou o público com repertório que compõe o atual projeto, que leva o nome de 'Paggondin', onde a maior parte das canções são sambas de sucesso, gravados em diferentes épocas pelo cantor e outros artistas do mundo do pagode e da MPB. O show, assistido por cerca de 100 convidados, foi apresentado com exclusividade na Rádio Mania. E percorrerá o país, em uma turnê nacional, a partir do mês de agosto.

'Paggodin' tem músicas interpretadas em diferentes épocas pelo cantor baiano e outros artistas do mundo do samba e da MPB | Foto: Layla Mussi/OSG

Léo também falou, com entusiasmo, sobre outro projeto prá lá de especial que vai ganhar o país: o 'Léo e Elas', show gravado ao vivo no Estádio do Minierão e que contou com a presença de nada menos do que 40 mil pessoas. Nesse espetáculo, ele se apresenta com cantoras convidadas, como Ivete Sangalo, Iza e Simone Mendes, entre outras. As gravações foram divididas em diferentes lançamentos, que começam a partir do próximo dia 12 e se estenderão até o Carnaval de 2025.

O artista se apresentou para uma platéia composta por 100 convidados | Foto: Layla Mussi

Ao falar sobre o seus sucessos, o cantor deu uma dica sobre qual caminho costuma escolher nas criações. "Quando você acerta uma canção 'chicletinho', as demais que vão ser enviadas pelos outros compositores ou até as que eu mesma venha a compor seguirão dessa forma...não haverá o que mudar. O segredo é você captar que as pessoas estão percebendo um tipo de música e seguir esse caminho", enfatizou.

Quando falou sobre as infuências que mais recebe e procura se inspirar como artista, Léo Santana citou a cantora Ivete Sangalo, Léo Marques, Jorge Vercilo e Djavan entre os artistas que mais gosta de ouvir.