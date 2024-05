Maio Amarelo: DER-RJ realiza blitz educativa na RJ-140, na Região dos Lagos

O DER realiza amanhã uma blitz educativa para marcar o encerramento da campanha internacional do Maio Amarelo no estado. A operação terá apoio do Comando de Polícia Rodoviária( CPRv ). Durante a ação, na RJ-140, altura de São Pedro da Aldeia, as equipes do órgão e do Batalhão Rodoviário da PM vão recolher donativos para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Um ponto de coleta será montado no local.

A previsão é que quase 60 mil veículos passem pela rodovia neste feriado prolongado de Corpus Christi. De acordo com dados da Polícia Militar, a rodovia é a quarta com maior número de acidentes.

Durante a operação, realizada nesta quarta-feira das 9h às 13h, os motoristas serão convidados a participar de simulações com óculos de realidade virtual que mostram o que acontece ao dirigir sob os efeitos do álcool e do sono. Haverá também jogos interativos para testar conhecimento dos participantes sobre a legislação de trânsito.



Mais de 800 acidentes nas rodovias estaduais em quatro meses

Em 2023, foram registrados quase 5 mil acidentes nas rodovias estaduais fluminenses. Do total, 4.617 pessoas ficaram feridas e 234 morreram. Somente nos primeiros quatro meses deste ano, foram 830 acidentes, com 792 feridos e 38 mortos.