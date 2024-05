Ajude o Luís: morador de SG faz vaquinha para comprar guincho de locomoção

Morador do Rocha foi diagnosticado com doença rara e degenerativa aos 35 - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Morador do Rocha foi diagnosticado com doença rara e degenerativa aos 35 - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Morador do bairro Rocha, o gonçalense Luís Henrique de Oliveira, de 47 anos, está acostumado a enfrentar desafios todos os dias. Portador de uma doença degenerativa que provoca distrofia muscular, ele sofre com uma grave dificuldade de locomoção e, agora, precisa fazer uso de um guincho de transferência para garantir sua mobilidade dentro de casa. Sem recursos para adquirir o equipamento, ele e a família decidiram começar uma campanha de arrecadação online para tentar reunir a verba necessária.

A distrofia enfrentada pelo gonçalense é do tipo miotônica, o que dificulta a capacidade natural dos músculos de relaxamento voluntário. Por conta disso, desde que foi diagnosticado, aos 35 anos, ele tem perdido algumas capacidades básicas de locomoção. Já há algum tempo, ele precisa fazer uso de cadeira de rodas. Recentemente, no entanto, o problema tem se agravado e apenas a cadeira já não tem sido o bastante para garantir sua segurança e mobilidade em casa, conforme conta a esposa de Luís, Daisyluci de Oliveira, de 47 anos.

"Como o problema dele é degenerativo, ao longo do tempo as coisas infelizmente só vão piorando. Recentemente, tem sido difícil carregar ele na hora de tirar da cadeira. Meu filho tem sido o único a conseguir levantar ele, mas está sendo difícil, porque ele está pesado para ser carregado assim. Outro dia, por exemplo, ele acabou caindo da cama", conta Daisyluci.

Por conta desse agravamento, o gonçalense passou a necessitar do acompanhamento da esposa 24h por dia. "Hoje, sendo aposentado por invalidez e aos poucos perdendo força muscular, eu dependo da ajuda de filhos e esposa para algumas funções que a doença me impossibilita de fazer, como colocar uma roupa, levantar da cama para ir para a cadeira e trocar da cadeira de rodas para a cadeira higiênica", explica o próprio Luís, que vive com Daisyluci e os dois filhos.





A alternativa encontrada pela família para facilitar a rotina foi o uso de guincho desmontável para transferência. O problema é que o equipamento está fora do orçamento da família, que já precisa arcar com várias despesas decorrentes do problema de saúde. "A gente já tem vários gastos por conta da doença. Atualmente, também estamos morando de aluguel. Tínhamos a casa própria, mas nos mudamos para outro espaço para melhorar a qualidade de vida", conta Daisyluci, que atualmente está desempregada.



Para ajudar a custear o equipamento, a família teve a ideia de fazer uma vaquinha online. A expectativa, conta Luiz, é de arrecadar 2 mil reais para conseguir adquirir um modelo do aparelho o mais rápido possível. "Com o guincho vai ficar mais fácil para ele e para a gente que tá com ele cuidando", conclui Daisyluci.

Para doar qualquer valor na campanha de arrecadação, basta acessar o link: https://www.vakinha.com.br/4837757