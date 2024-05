OSG faz por você: após reportagem, cearense é encontrado em Niterói

O jovem cearense Antônio Noel de Sousa Barbosa, de 23 anos, foi encontrado, no último sábado (25), em Niterói. A família, natural do Ceará, estava em busca de informações sobre o paradeiro do rapaz.

O pai de Antônio chegou a Niterói no último sábado (18), após um amigo da família ter reconhecido o rapaz e tirado uma foto, que foi enviada a ele, que imediatamente veio do nordeste a procura do filho, que, de acordo com relatos da família, veio ao Rio de Janeiro há dois anos e cinco meses, em busca de oportunidades de emprego, mas acabou se envolvendo com drogas.

Após reportagem de O SÃO GONÇALO, o jovem de 23 anos foi encontrado e já está junto ao pai.



"Encontrei meu filho, graças a Deus ele já está aqui comigo. Muito obrigada pela ajuda. Ele já tomou banho, jantou, cortou o cabelo, fez a barba, está muito bem", contou o pai de Antônio.