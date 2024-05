Disque Denúncia pede informações que levem à prisão de três lideranças do tráfico em Cabo Frio

A Favela do Lixo é controlada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) - Foto: Divulgação

A Favela do Lixo é controlada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia, divulga, nesta segunda-feira (20), um cartaz para ajudar ao 25º BPM (Cabo Frio), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de três lideranças do tráfico de drogas que atuam na Favela do Lixo, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos/RJ. São eles: Anderson da Silva Severo, vulgo “Uando ou Maestro”, de 37 anos; Sued Yuri Lemos Borges, vulgo “B da Glock ou Baianinho”, de 30 e Cleiton da Silva, vulgo “Mãozinha”, de 32. Eles são considerados foragidos da Justiça.

Anderson da Silva Severo e Cleiton da Silva, são apontados como os sucessores do criminoso, preso, Carlos Eduardo Freire Barboza, o “Kadu Playboy”, na liderança do tráfico, na Favela do Lixo, recentemente, condenado a uma pena de 37 anos, pelos crimes de Homicídio Duplamente Qualificado.

A Favela do Lixo é controlada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV). Na última quinta-feira (17), policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), apreenderam na área da dunas, 4.860 pedras de crack, próximo a comunidade, após receberem a informação de que traficantes estariam utilizando o local para armazenar drogas, que são comercializadas na região.

“Uando” e “Mãozinha”, se encontram na condição de Evadidos do Sistema Penitenciário, tendo seus mandados de prisão expedidos pela Vara de Execuções Penais (VEP). Já Sued Yuri, gerente geral, possui um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, pelo crime de Tráfico de Drogas.

Quem tiver informações sobre a localização dos três foragidos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.