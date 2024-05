Ebrahim Raisi, presidente do Irã, morre aos 63 anos em queda de helicóptero

Foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, nesta segunda-feira (20), a morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, aos 63 anos, na queda de um helicóptero.

Eleito em 2021, Raisi tinha mandato até 2025 e era a segunda pessoa mais importante do Irã, atrás apenas do aiatolá Ali Khamanei, líder supremo do país e de quem o atual presidente era um protegido e possível sucessor. Segundo o blog Sandra Cohen, a morte de Raisi deve disparar uma grande disputa pelo cargo.

De acordo com a imprensa oficial iraniana, o helicóptero em que Raisi estava caiu numa região montanhosa do Irã em razão das más condições climáticas durante um voo que transportava o presidente e outras autoridades que voltavam do Azerbaijão no último domingo (19).



A queda da aeronave ocorreu entre as aldeias de Pir Davood e Uzi, na província iraniana de Azerbaijão Oriental, cerca de 600 km a noroeste de Teerã, a capital iraniana.

Além de Raisi, a queda matou o chanceler do Irã, Hossein Amirabdollahian.

A aeronave transportava também Malek Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, e Hojjatoleslam Al Hashem, líder religioso. As mortes dos dois ainda não foram confirmadas, mas a imprensa oficial informou não haver sinal de sobreviventes no local da queda.