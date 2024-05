Polícia Civil de São Pedro da Aldeia prende procurado pela justiça por homicídio

De acordo com as investigações, o autor matou a a tiros a vítima, identificada como Rodrigo Mendes Fernandes - Foto: Divulgação

Agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam um homem pelo crime de homicídio. Ele foi capturado no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após cruzamento de dados e monitoramento.

De acordo com as investigações, o autor matou a a tiros a vítima, identificada como Rodrigo Mendes Fernandes. O caso aconteceu em 2015, no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia. Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão.