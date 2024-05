Das causas impossíveis: Confira a programação para o Dia de Santa Rita de Cássia

Em comemoração ao dia da Santa Rita de Cássia, celebrado em 22 de maio, a Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia e as Capelas da padroeira, ambas em São Gonçalo, preparam programações para celebrar o dia da Santa das causas impossíveis e desesperados. As festividades contam com missas, procissões e festejos externos.

Na Capela de Santa Rita de Cássia, em Nova Cidade, a festa em louvor à santa padroeira terá início no sábado (18), com a Santa Missa às 18h e, logo após, festejos externos com o louvor da Banda Herdeiros da Promessa, estarão disponíveis à toda comunidade. No domigo (19), às 18h30, será celebrada a Santa Missa, no Primeiro dia do Tríduo. Em seguida, festejos externos e louvor com a Banda Amigos.

Leia mais

Morre José Jeronimo Sobrinho, ícone da cultura gonçalense, aos 85 anos



Mar invade ruas de Itaipuaçu, em Maricá



Nos dias 20 (Segundo dia do Tríduo) e 21 (Terceiro dia do Tríduo), as Santas Missas serão realizadas às 19h15 e, em seguida, festejos externos para a comunidade.



Na quarta-feira (22), Dia de Santa Rita de Cássia, a programação será extensa, com Alvorada Festiva tendo início às 7h, seguida pela Santa Missa às 8h e às 10h. Já às 11h será realizado o Angelus (Reza da Coroa de Santa Rita, Terço de Santa Rita e Terço Mariano). Para o almoço, das 12h às 14h, será servido o tradicional angu a baiana de Santa Rita.

No período da tarde, às 15h, mais uma Missa será celebrada e às 16h, a reza do Terço do Sagrado Coração de Jesus, além da Reza da Coroa de Santa Rita, Terço de Santa Rita e Ofício de Nossa Senhora. Já a partir das 18h, haverá a tradicional procissão de Santa Rita pelas ruas do bairro. Para finalizar o dia de homenagens à Padroeira, às 19h haverá Santa Missa e logo após, festejos externos e louvor com Guardiões do Alto.

Na Capela de Santa Rita de Cássia, em Nova Cidade, a festa em louvor à santa padroeira terá início no sábado (18) | Foto: Divulgação

Em outra Capela de Santa Rita, localizada no Morro do Castro, as homenagens foram iniciadas na última segunda-feira (13), em uma semana com Missas presididas por diferentes padres, todas elas realizadas às 19h30. No próximo sábado (18), a Santa Missa será às 18h e, logo após, haverá um Show de Prêmios. No domingo (19), a concentração para a procissão será às 9h, em frente ao Posto de Saúde. Às 9h30 será celebrada a Santa Missa, logo após a procissão e, para o almoço, o cardápio conta com angu a baiana.



Na segunda (20) e terça-feira (21), as Missas serão realizadas às 19h30 e na quarta-feira (22), Dia de Santa Rita, a Capela estará aberta o dia todo, a partir das 8h. Às 19h30 será celebrada a Santa Missa Solene, com D. Alano Maria Pena (Bispo Emérito da Arquidiocese de Niterói).

Na Capela de Santa Rita, localizada no Morro do Castro, as homenagens foram iniciadas na última segunda-feira (13) | Foto: Divulgação

Também em homenagem a Santa Rita, a programação na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, localizada no bairro Raul Veiga, começa neste domingo (19), com o Primeiro dia do Tríduo: Santa Missa às 10h e almoço da Padroeira às 12h. Na segunda-feira (20), Segundo dia do Tríduo, a Santa Missa será realizada às 19h30, e, ao final, haverá uma Noite de caldos. Na terça-feira (21), Terceiro dia do Tríduo, Santa Missa também será realizada às 19h30, com barraquinhas, logo em seguida, para a Noite do cachorro quente.



Já na quarta-feira (22), Dia de Santa Rita de Cássia, as festividades começam cedo, às 8h, com a Santa Missa pela saúde com os enfermos devotos de Santa Rita. Às 19h30, haverá a procissão, seguida da Santa Missa, e, para finalizar as comemorações, a comunidade poderá aproveitar as barraquinhas com diversos lanches, além de um bazar.

A programação da Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia terá início no domingo (19) | Foto: Divulgação

Santa das causas impossíveis



Celebrada no dia 22 de maio, Santa Rita de Cássia é, além de padroeira das causas impossíveis, também conhecida como protetora das viúvas e Santa das rosas. Nascida em 1381, na cidade de Roccaporena, Rita possui registros de vida que comprovam sua existência, além de seus restos mortais serem encontrados no santuário de Cássia, na Itália.

Santa Rita de Cássia demonstrou, desde criança, seu desejo de viver uma vida servida a Cristo. Rita acreditava no Amor pela Sagrada Família e dedicava seu tempo a fazer orações. No entanto, por ser mãe e viúva, Santa Rita sofreu para entrar no convento, afinal, ela não poderia ser admitida em ordens religiosas da época.

Quando finalmente entrou para o convento, Santa Rita de Cássia viveu a vida religiosa no local por cerca de 40 anos. Foi durante a religiosidade que Santa Rita de Cássia ganhou o atributo das causas dos impossíveis por conseguir tudo o que pedia para Deus através de uma rigorosa rotina de orações.

A imagem de Santa Rita de Cássia é sempre fortemente relacionada ao símbolo da cruz e à ela são atribuídos extraordinários milagres, fazendo com que seja tida como "advogada das causas perdidas e a santa do impossível".

A imagem de Santa Rita de Cássia é sempre fortemente relacionada ao símbolo da cruz | Foto: Reprodução

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares