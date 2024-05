Estudantes de nutrição participam da '1ª Cerimônia do Jaleco' em evento da Universo

O evento é voltado para alunos do 1º período do curso, simbolizando o início da jornada acadêmica - Foto: Kiko Charret

O evento é voltado para alunos do 1º período do curso, simbolizando o início da jornada acadêmica - Foto: Kiko Charret

Na última terça-feira (15), aconteceu a '1ª Cerimônia do Jaleco' do curso de Nutrição da Universo, campus São Gonçalo. Alunos do 1º período do turno manhã receberam de seus pais, amigos, parentes e seu primeiro jaleco, simbolizando o início da jornada acadêmica na área da saúde. Esse momento emocionante contou com a presença de membros da Direção da faculdade, da Gestora e Professores do Curso de Nutrição.

Após a cerimônia da entrega dos jalecos, os alunos e convidados participaram de um coquetel organizado, com dedicação, pelos alunos do 7º período das disciplinas de Nutrição e Gastronomia e de Estágio Supervisionado em Unidades de Alimentação, sob supervisão das professoras Gabriela Pepe e Sônia Maria Livramento.

"Foi uma honra e alegria participar deste momento tão especial que uniu ingressantes e pré-formandos do Curso de Nutrição, afinal foi um lindo evento organizado com todo carinho e dedicação pelos alunos do 7º período pertencentes às turmas de Nutrição e Gastronomia e Estágio em UAN para que os alunos do 1º período pudessem receber o jaleco por seus parentes. O jaleco é uma vestimenta que representa o ingresso na vida acadêmica voltada ao cuidado à saúde e espero que todos esses alunos tenham uma belíssima trajetória acadêmica", afirmou Viviane Mukim, professora e gestora do curso de Nutrição da Universo São Gonçalo.

Já na quarta-feira (16), foi a vez dos alunos do turno da noite participarem da '1ª Cerimônia do Jaleco do curso de Nutrição da Universo São Gonçalo. O momento também contou com a entrega, através de pais ou parentes, do primeiro jaleco aos universitários, juntamente com a presença dos membros da Direção da faculdade, da Gestora e Professores do Curso de Nutrição.



Logo em seguida à entrega dos jalecos, os alunos, convidados, professores do curso e membros administrativos da Instituição participaram de um delicioso jantar organizado e preparado no laboratório de Técnica Dietética, pelos alunos do 7º período das disciplinas de Nutrição e Gastronomia e de Estágio Supervisionado em Unidades de Alimentação, também sob a supervisão das professoras Dayse Mary Amaral e Sônia Maria Livramento.

