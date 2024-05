Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, completa um mês de funcionamento salvando vidas

O CTI conta com monitores multiparâmetros e centrais de monitoramento. - Foto: Divulgação

Vítima de acidente de trânsito, Moisés Garibaldi de Carvalho, de 36 anos, deu entrada no Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na semana passada. Ele está entre os pacientes que foram atendidos no setor inaugurado há um mês e que tem como objetivo principal evitar a transferência de pacientes politraumatizados para hospitais da Região Metropolitana e Capital.

Assim que chegou ao Centro de Trauma, socorrido pelo Corpo de Bombeiros, Moisés foi estabilizado pela equipe médica, realizou exames de imagens e clínicos e seguiu para cirurgia de emergência. “Foi tudo muito rápido. Isso aqui parece um hospital particular. Pensei em perder parte da perna. Mas quando acordei da cirurgia vi que o pé estava no lugar. Só tenho a agradecer. Atendimento humanizado”.

O mecânico Raphael Junio de Oliveira Larangot, de 34 anos, e os filhos de quatro e nove anos, vítimas da explosão de uma lancha em Cabo Frio no último sábado, também receberam socorro e avaliação no Centro de Trauma do Herc no último sábado.



"Estamos recebendo todo o apoio e tratamento necessário dos profissionais desde a nossa entrada. Só quero melhorar, ver minhas crianças e minha esposa. Só tenho a agradecer a Deus e aos profissionais que nos socorreram e aos que continuam cuidando de mim e da minha família”, declarou Raphael.

Nesta quarta-feira (15), o comandante do Corpo de Bombeiros de Araruama, major Domingos, visitou o Centro de Trauma em companhia do diretor do Herc, Mário Espinhara, e dos médicos Marcelo Pessoa e Samuel Flores, que explicaram todo o protocolo de atendimento.

"O nosso hospital é uma unidade muito importante no atendimento de média e alta complexidade na Região dos Lagos. Nosso objetivo, além de salvar vidas, é evitar a transferência desses pacientes para outras regiões”, explicou Mário Espinhara. O comandante elogiou a estrutura do Centro de Trauma e o protocolo de socorro.

O Centro de Trauma do HERC tem quatro leitos de estabilização, com toda infraestrutura para atender pacientes com traumas de média e alta complexidade de forma adequada e com padrões de excelência. O local foi habilitado para tratar traumas penetrantes (arma de fogo, arma branca e lesões abertas) e trauma contuso (acidentes de trânsito, motocicletas, bicicletas, atropelamentos, acidentes de trabalho, queda de alturas, explosões, queimaduras).

Além do Centro de Trauma, o hospital também ganhou novos e modernos leitos de Tratamento Intensivo (CTI). Agora são 16 no total, com camas hospitalares eletrônicas e equipamentos de suporte à vida de última geração. Elas foram projetadas para responder às necessidades essenciais das rotinas de cuidados diários.

O CTI também conta com monitores multiparâmetros e centrais de monitoramento. Os equipamentos acompanham em tempo real a condição de saúde do paciente, informando aos médicos e equipes de enfermagem o andamento do seu quadro clínico.

O Hospital Estadual Roberto Chabo, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, recebe pacientes regulados dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.