Niterói é a primeira cidade a receber a Caravana “Mais Mulheres na Política”

Com o objetivo de fortalecer a representatividade feminina na política e estimular a participação em espaços de decisão, a “Caravana Mulheres pelo Brasil – Por um país com equidade e mais mulheres na política” dará início à sua jornada em Niterói. A cidade será a primeira de seis - em quatro estados -, que serão visitadas em uma iniciativa inédita. Organizada pela Secretaria Nacional das Mulheres do Partido Comunista do Brasil, o encontro acontecerá na próxima quinta-feira (23), a partir das 13h, na Universidade Federal Fluminense (UFF) e na Praça da Cantareira.

Ao longo do dia, diversas ações estão programadas, incluindo oficinas, debates, rodas de conversas e atividades culturais, com a presença de convidadas, entre elas: as comunistas da Cidade Sorriso, Natália Cindra, presidenta municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Walkíria Nictheroy, ativista de Direitos Humanos, professora antirracista e vereadora suplente. Além disso, o evento contará com atrações especiais para encerrar o encontro, com DJ Kora, Samba Dandara e Jade Zimbra.



Para Daniele Costa, secretária nacional de Mulheres do PCdoB, o momento atual representa uma oportunidade crucial de reconstrução do Brasil pela ótica da representação feminina:

Leia também:

► Morre José Jeronimo Sobrinho, ícone da cultura gonçalense, aos 85 anos

► Das causas impossíveis: Confira a programação para o Dia de Santa Rita de Cássia

"Após um ciclo de anos trágicos para a vida e a democracia, o tempo agora é de reconstruir o Brasil, principalmente sob a perspectiva da participação e protagonismo das mulheres em espaços de poder e decisão, tanto no Executivo, no Legislativo, quanto em outras instâncias a exemplo do Judiciário e do movimento social", destaca.



Walkíria Nictheroy também reforça a necessidade urgente da mobilização feminina para ocupar os espaços de decisão:



“Nós, mulheres, somos as protagonistas em várias esferas da sociedade. Lutamos dentro das nossas casas, nos destacamos no mercado de trabalho, na carreira acadêmica e também na política. Mas, especialmente neste cenário político, ainda somos minoria e pouco reconhecidas. Por isso, precisamos estar cada vez mais inseridas em espaços de decisão. E isso só pode ser feito por meio de muita mobilização e conscientização”, afirma.



Segundo a ativista, “Neste contexto, a caravana das mulheres se faz muito necessária em Niterói. Trata-se de uma cidade que tem sua maioria formada por mulheres (54,19%), diante de 45,81% de homens. Mas tais números não se traduzem na representatividade política da cidade. Na Câmara de Vereadores, por exemplo, das 24 cadeiras, apenas uma é ocupada por uma mulher. E a Caravana surge como uma resposta para ocupar tal espaço político”.



As atividades promovem a multiplicação de conhecimentos e estratégias para potencializar o protagonismo social e a equidade. Com a participação de especialistas em gênero, professoras, artistas, militantes, parlamentares, trabalhadoras e estudantes, as mulheres poderão desenvolver uma plataforma de políticas públicas destinadas a promover cidades democráticas, inclusivas e sustentáveis, em antecipação às eleições de 2024. As próximas cidades percorridas serão: Rio de Janeiro, Petrópolis (RJ), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Salvador (BA).



PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA DE NITERÓI:



13h às 15h - Oficina de Instagram: Primeiros passos para construir suas Redes



Oficineira: Luiza Arruda

Local: UFF Gragoatá

15h às 17h - Oficina com Centro de Teatro do Oprimido (CTO)



Ementa: A oficina apresenta princípios básicos da teoria do Teatro do Oprimido e a experimentação prática do método, através de jogos e exercícios do arsenal e da Estética do Oprimido e criação de um embrião artístico. É indicado para quem quer conhecer o Teatro do Oprimido e discutir conceitos de opressão.

Local: UFF Gragoatá

17h às 18h - Roda de conversa



Tema: Virando a Mesa do Poder: Eleger mulheres progressistas para a construção de cidades mais humanas

Mediadora: Bia Lopes

Convidadas: Walkíria Nictheroy e Natália Cindra

Local: UFF Gragoatá

18h às 22h30 - Atividade cultural



Convidadas(os): DJ Kora, samba Dandara e Jade Zimbra

Local: Praça da Cantareira