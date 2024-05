São Pedro da Aldeia comemora 407 anos de fundação com tradicional Desfile Cívico

Com o tema “São Pedro da Aldeia canta Brasil: História, Cultura e Alegria”, a programação marcou as comemorações pelo aniversário de 407 anos - Foto: Divulgação/Alice Nunes, Cleydson Alan e Renan Freitas/Arquivo/Divulgação PMSPA

O Centro de São Pedro da Aldeia foi tomado pelo clima de festa, alegria e brasilidade nesta quinta-feira (16/05) durante o tradicional Desfile Cívico Escolar. Com o tema “São Pedro da Aldeia canta Brasil: História, Cultura e Alegria”, a programação marcou as comemorações pelo aniversário de 407 anos de fundação do município, celebrado em 16 de maio, e reuniu mais de três mil participantes, entre escolas, ONG’s, projetos sociais e instituições públicas e privadas, além de bandas marciais. O evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

A programação teve início com o rito oficial de hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, que foi conduzido pelo prefeito Fábio do Pastel e demais autoridades civis e militares em três pontos: na Câmara Municipal, na sede da Prefeitura e na Praça Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, sob o acompanhamento da Orquestra Sons da Aldeia, equipamento cultural da cidade. Logo após, as autoridades participaram de um café da manhã na Casa dos Azulejos.

O Desfile Cívico foi aberto pelo prefeito Fábio do Pastel ao lado de vereadores e do secretariado municipal, que percorreram com a bandeira do município o mesmo trajeto feito pelos alunos, da Avenida São Pedro, na altura da Praça Hermógenes Freire da Costa, até a Praça Agenor Santos (Praça da Matriz). “Quero agradecer e parabenizar a Secretaria de Educação e todos os envolvidos nesse belo desfile. A palavra é gratidão. Gratidão por São Pedro da Aldeia nesses 407 anos, por todos nós estarmos aqui presentes motivando nossas crianças, nossos filhos. Isso é muito importante. E nós vamos continuar lutando pelo melhor para os alunos, pela nossa cidade, nossas escolas e pelo desenvolvimento do nosso município. Já reformamos e ampliamos 17 escolas, inúmeras empresas estão chegando e hoje nós temos na nossa cidade mais de 5.800 alunos matriculados nos projetos esportivos nos bairros. Enquanto nós estivermos à frente da Prefeitura, podem contar com o nosso trabalho”, destacou o prefeito em seu discurso oficial.

Mais de 40 escolas da rede de ensino municipal, estadual e particular marcaram presença no Desfile Cívico deste ano, ao lado de entidades e organizações sociais, levando para a avenida um verdadeiro show de talentos e criatividade. Embalados pelas bandas marciais, os estudantes, educadores, artistas, dançarinos e personalidades convidadas encantaram o público e as autoridades municipais, civis e militares, que acompanhavam de perto no palanque montado na Praça da Matriz.

O Centro de São Pedro da Aldeia foi tomado pelo clima de festa | Foto: Divulgação/Alice Nunes, Cleydson Alan e Renan Freitas/Arquivo/Divulgação PMSPA

Na avenida, os 407 anos de história e as tradições do povo aldeense foram exaltados em figurinos, adereços e cartazes, que traziam mensagens e elementos alusivos à ancestralidade indígena e africana, às riquezas naturais e aos patrimônios materiais e imateriais do município, passando pela pesca, a atividade salineira, a literatura, o artesanato e os monumentos históricos. As cinco grandes regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, também ganharam representação temática, reforçando a influência das diferentes manifestações culturais brasileiras sobre as tradições locais.

A secretária de Educação, Sheila Atalla, falou sobre o evento. “Este ano, nós temos mais de 3.500 alunos envolvidos, com todas as 42 escolas municipais representadas. O Desfile é uma tradição muito especial da cidade, que nós mantemos e cultivamos com muito carinho. Nós ficamos três anos sem poder realizar esse evento, por conta da pandemia, retornamos no ano passado e foi um sucesso. O tema deste ano enfocou a história e a cultura de São Pedro da Aldeia com o intenção de fazer com que cada cidadão se sinta pertencente, que conheça e valorize a sua história e as suas raízes”, destacou.

Marco na história da cidade, a chegada da Base Aérea Naval na década de 1960 – a única no país – também ganhou destaque no evento, inclusive com o desfile de um pelotão de 29 oficiais e praças representando o Complexo Aeronaval. “É um satisfação participar do aniversário da cidade, que é a nossa casa, a morada da Aviação Naval. A Marinha do Brasil, aqui representada pela Aviação Naval, faz questão de estar presente e mostrar o orgulho de estarmos sediados em São Pedro da Aldeia. A Marinha e a Prefeitura tem construído uma excelente parceria, a qual resulta em eventos como a Corrida Morada da Aviação Naval, o Passeio Ciclístico e muitos outros já programados para agosto desse ano. Parabéns São Pedro da Aldeia pelos seus 407 anos e parabéns à prefeitura por esta belíssima festividade”, destacou o comandante da Força Aeronaval, Contra-Almirante Emerson Gaio Roberto.

O desfile das escolas foi capitaneado pelas crianças da Creche Municipal Comunitária Tia Fátima, do bairro Campo Redondo, carregando adereços com referências aos patrimônios e atividades econômicas da cidade e também ao clima festivo de aniversário. “Somos a primeira creche inaugurada no município, a maior do município e a única que atende creche I. Para nós, abrir o Desfile Cívico é muito importante e gratificante, porque é a oportunidade que nós temos de mostrar o nosso trabalho e a evolução das crianças”, destacou Janete Marinho, atual diretora da unidade e servidora pública na creche há 19 anos.

Acompanhada da filha Sofia, de oito anos, a advogada Ana Paula Araújo Ribeiro fez questão de comparecer para acompanhar o desfile da filha mais velha, Maria Luiza, de 11 anos, estudante da Escola Almirante Carneiro Ribeiro. “Sempre acompanhei o Desfile Cívico na cidade, mas esta é a primeira vez que a minha filha está participando. Ela ficou muito feliz e super orgulhosa. A Prefeitura está de parabéns pelo evento, está tudo lindo e muito bem organizado“, destacou Ana Paula, moradora da cidade há 28 anos.

Do bairro Fluminense, o casal Rosele e Fábio Mendes também marcou presença para assistir o desfile dos filhos Mateus, de 10 anos, e Daniel Massa, de oito, alunos da Escola Municipal Profª. Carolina Nazareth Teixeira Pinheiro. “Tem quase 10 anos que moramos na cidade e esta é a segunda vez que nossos filhos desfilam. Eles sempre ficam muito empolgados e a gente fica muito feliz em apoiar. É muito bom ver esse incentivo da Prefeitura ao evento, porque as crianças gostam muito de participar e se sentem, realmente, valorizadas. O prefeito tem um olhar especial para a Educação e isso é muito bacana e importante para o nosso município”, destacou a mãe.

O trabalho de inclusão social promovido pelo município foi outro ponto alto do desfile com destaque para a participação da Escola de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade (EMESPP), que desde 2022 auxilia no processo de aprendizagem de crianças portadoras de deficiência intelectual, deficiência múltipla e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir de seis anos de idade.

Com o tema “Somos a alegria que contagia o mundo”, os alunos coloriram a avenida e foram recebidos com aplausos. “Este ano viemos com um grupo de 26 alunos, todos muito eufóricos e felizes em participar. O Desfile Cívico é um evento cultural muito importante para a cidade e para as nossas crianças é excelente, porque elas se sentem incluídas e têm a oportunidade de socializar”, destacou Jucelino Ramalho, diretor da unidade.

O evento também contou com a participação especial de crianças, adolescentes e jovens integrantes de projetos sociais e organizações atuantes na cidade, como o Rotary Club, as Amigas da Mama, o Viva Vida Mulher, o Centro Cultural Passos-Ballet, o Grupo Escoteiro, o Programa Forças no Esporte (PROFESP), a 48° Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que atende crianças e jovens da cidade com necessidades especiais, além da Cruz Vermelha de Cabo Frio, o Ballet Municipal e a Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes.

Autoridades compareceram ao evento | Foto: Divulgação/Alice Nunes, Cleydson Alan e Renan Freitas/Arquivo/Divulgação PMSPA

Também estiveram presentes no evento o Comandante da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, Capitão de Mar e Guerra Robertson Diogo Melo; o vice-prefeito Julio Lopes, os secretários municipais de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves; de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza, de Cultura, Thiago Marques; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches; de Governo, Luiz Fernando Junior; de Fazenda, Renaldo Martins; de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani; de Saúde, Maria Márcia Sampaio; de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Rosa; de Administração, Roberta Magalhães; de Serviços Públicos, Raimundo Pereira; de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro; de Esporte e Lazer, Ricardo Ramos; de Turismo, Cláudia Tinoco; a controladora-geral do município, Danielle Prudente; e o procurador-geral do município, Peter Samerson; além do presidente e do vice-presidente da Câmara Municipal, Denilson Guimarães e Franklin Ribeiro, e os vereadores Jean Pierre, Mislene Conceição, Francisco de Assis, Cristianey de Souza, Fernando de Souza, José Victor Coutinho e Marcio Soares. O Monsenhor João Alves Guedes, pároco da Paróquia São Pedro, também marcou presença.