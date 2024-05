Balão de ar quente cai na Ponte Rio-Niterói e chama atenção de motoristas; Vídeo!

Um balão de ar quente caiu na pista do Ponte Rio-Niterói, na manhã desta sexta-feira (17). O artefato chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Segundo O leitor de O SÃO GONÇALO, um avião que havia decolado do Aeroporto Santos Drummond, teria passado bem próximo ao balão de que tinha aproximadamente 50 metros de extensão.

Balão cai na pista da Ponte Rio-Niterói

Vale lembrar que este é o segundo balão de grande porte a cair na ponte em menos de um mês. No dia 22 de abril, um balão caiu na pista do Ponte Rio-Niterói e assustou motoristas que atravessavam durante a manhã de segunda-feira (22). O artefato caiu em uma das faixas no sentido Rio. Ninguém ficou ferido.

Procurada, a Ecoponte concessionária que administra a via, informou que por volta de 9h, um balão caiu na altura da praça de pedágio sentido Niterói. Ele bateu na mureta e já caiu no mangue que fica logo abaixo. Não houve feridos e não causou nenhum tipo de retenção. O balão foi retirado do local e descartado.



Balão teria passado bem próximo a uma aeronave

Soltar balão é crime

Quem for flagrado soltando balão pode responder ao artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que trata da exposição de perigo a embarcações ou aeronaves próprias ou de terceiros, bem como de qualquer ato que dificulte ou impeça a navegação marítima, fluvial ou aérea. Nesse caso, a pena de reclusão varia de dois a cinco anos.

Fabricar, vender, transportar e soltar balões também é crime previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605/98, dos crimes contra a flora: “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano”. A pena é de prisão de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas, cumulativamente. Vale ressaltar que crimes ambientais são inafiançáveis.