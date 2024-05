Vítima de incêndio em lancha em Cabo Frio está em estado grave

De acordo com as informações preliminares, a explosão da lancha teria sido causada pelo vazamento de gasolina - Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que cinco pessoas vítimas do incêndio em uma lancha em Cabo Frio estão internadas em hospitais estaduais de São Gonçalo e Araruama. O caso que necessita de mais cuidados é o de Leni Eustaquia Paloma de Jesus, que está em entado grave na unidade da região metropolitana.

Além de Leni, também está recebendo atendimento em São Gonçalo Gabriel de Jesus, que, segundo a secretaria, tem estado de saúde estável. No Hospital Estadual Roberto Chabo estão as crianças Rafaela e Miguel e o adulto Raphael Larangot, todos eles estáveis.

De acordo com as informações preliminares, a explosão da lancha teria sido causada pelo vazamento de gasolina. A Guarda Marítima, que estava em treinamento no local com a Polícia Militar e a Marinha, sobre carteira náutica, foi a primeira a chegar para prestar os primeiros socorros às vítimas. Os agentes as encaminharam para o deck, onde receberam atendimento médico da equipe de ambulância.

As causas da explosão ainda estão sendo investigadas.