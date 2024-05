Roseana Murray: Três pessoas viram rés por ataque de pitbulls

Três pessoas apontadas como responsáveis pelos cães da raça pitbull que atacaram a escritora Roseana Murray, de 73 anos, viraram rés por maus-tratos e por não terem guardado com a devida cautela os animais. A denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) foi aceita pela 2ª Vara da Comarca de Saquarema, na última quinta-feira (9).

A escritora foi atacada pelos cães em abril deste ano e perdeu um braço e a orelha.

A defesa dos réus, formada pelos advogados Wallace Martins, Ricardo Martins, Pedro Perlline e Gabriel Chargel, declarou que "houve excessivo rigor acusatório" na peça do MPRJ. Os advogados têm dez dias para apresentar a contestação. Os denunciados respondem ao processo em liberdade.



No documento, o juiz Andrew Francis dos Santos Maciel considerou que há um conjunto de provas suficientes para aceitar a denúncia do MPRJ.

De acordo com a decisão, os três serão julgados pelo artigo 31 do decreto-lei nº 3688, que afirma que é crime deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso.

Eles também foram enquadrados no artigo 32 da lei 9.605, sobre maus-tratos a animais.