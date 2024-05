Influencer de 12 anos revela estar em 'lua de mel' e choca web

A influencer Bruna Gabriella, de 12 anos, chocou a web ao revelar detalhes de sua lua de mel, depois de anunciar o casamento com Ruan de Farias, 20 anos. O casal viajou para o nordeste para comemorar a nova fase do relacionamento.

“Agora estamos casados!”, escreveu Bruna em um vídeo onde troca alianças com o funkeiro. Nas redes sociais, o relacionamento repercutiu negativamente e uma usuária chegou a ressaltar as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Não é ela que tá errada, errado são os pais que aceitam isso. Ela pode ter aceitado [sendo consensual], ela pode ter corpão, parecer mais velha, ganhar o próprio dinheiro, ser influencer, mas não deixa de ser criança. E não sou eu quem está falando, é só ler o ECA, e está previsto no artigo 217 – A do Código Penal”, reforçou a internauta.

Bruna Gabriella acumula mais de 800 mil seguidores no Instagram | Foto: Reprodução/redes sociais

Bruna também já esteve envolvida em outras polêmicas, quando comemorou a compra de um automóvel, uma BMW, blindada, avaliada em R$ 500 mil.



“Com apenas 12 anos de idade, eu acabei de comprar meu primeiro carro de meio milhão de reais. Enquanto muitos falam mal, eu foco no trampo e é por isso que eu conquisto as coisas”, escreveu na legenda da foto publicada no Instagram.

“Comprou o carro, mas não vai dirigir, né? Com 12 anos, nem habilitação tem”, citou um outro internauta.

Nos comentários da maioria das publicações de Bruna Gabriella, os internautas criticam a forma precoce com que ela se exibe na internet. “Cadê a mãe dessa menina?” e “Chama o Conselho Tutelar”, foram algumas das reações.

No Instagram, Bruna Gabriella acumula mais de 800 mil seguidores, tendo mais de 4 milhões de visualizações em um só vídeo. No Tik Tok ela tem 62 mil fãs e em torno de 800 mil views em seu conteúdo, que na maioria das vezes, gira em torno das famosas danças virais.