Fest Verão 2024: São Pedro da Aldeia reabre inscrições para corrida rústica nesta quinta (02)

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vai reabrir as inscrições da corrida rústica no 40º Fest Verão de São Pedro da Aldeia. A medida é necessária após a organização constatar duplicidades em determinados cadastros. Ao todo, serão restabelecidas 70 vagas. As inscrições serão reabertas nesta quinta-feira (02/05), às 12h30. O formulário estará disponível no portal oficial da competição, em https://festverao.pmspa.rj.gov.br/.

A prova será disputada no dia 11 de maio, sábado, com concentração às 19h e largada às 20h, na Praça Hermógenes Freire da Costa. A modalidade terá um percurso noturno de 5km, com corrida e caminhada. Os participantes da prova receberão premiação com troféus para os três primeiros colocados de cada categoria, para os três primeiros atletas PCD e para os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino.

Leia também:

Novas interdições no trânsito da Covanca para obras do MUVI

Torcidas organizadas do Vasco entram no CT para cobrar jogadores e CEO

A retirada de kits irá acontecer nos dias 09 e 10 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, das 9h às 17h, e no local da prova, no dia 11 de maio, das 14h às 18h. A pasta ressalta que os atletas devem levar, no ato da retirada, um quilo de alimento não perecível, que será entregue para instituições do município. Também é necessário apresentar documento de identidade com foto e o termo de responsabilidade. Clique aqui para acessar o regulamento da modalidade.