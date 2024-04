Torcidas organizadas do Vasco entram no CT para cobrar jogadores e CEO

Jogadores do Vasco conversaram com torcidas organizadas na tarde desta segunda-feira (29) - Foto: Divulgação/Reprodução

Na tarde desta segunda-feira (29), torcidas organizadas do Vasco foram ao CT Moacyr Barbosa e conversaram em tom de cobrança com os jogadores, com o CEO Lúcio Barbosa e o novo diretor de executivo Pedro Martins. Uma das torcidas organizadas transmitiu o encontro ao vivo nas redes sociais. A diretoria autorizou a entrada dos torcedores.

O zagueiro Maicon, um dos líderes dentro do elenco, disse que a torcida vascaína pode esperar mais comprometimento e que, agora, é hora de "falar menos e trabalhar mais". Maicon ainda completou: "Sempre coloco a cara a bater. Puxo a responsabilidade, não tenho medo de ninguém. Não sou bicho, nem moleque para andar escondido de ninguém. Como falei no vestiário, para nós é um momento muito ruim também. Todo mundo aqui é pai de família, então está aqui para assumir a responsabilidade".

O CEO Lúcio Barbosa também se manifestou na conversa com as organizadas: "O planejamento não foi seguido à risca com o Alexandre Mattos. Faremos agora com o Pedro Martins. Vamos contratar quem temos que contratar".

Pedro Martins, novo diretor executivo, estava no CT e também participou da reunião com os torcedores, ao lado de Lúcio Barbosa: "Todo mundo sabe que o resultado que passou não representa ninguém aqui. Como o Maicon falou, vamos para Fortaleza já com um comportamento diferente. Não vamos conseguir sair dessa situação se não for unificado, juntos" - disse o diretor, que ainda não foi apresentado pelo clube.

