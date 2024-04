Dia da Terra: escola em Araruama conscientiza alunos sobre meio ambiente

Preservar o meio ambiente e conscientizar os estudantes sobre as questões socioambientais. Foi com este objetivo que o Colégio Estadual Professora Clarice Coelho Moreira Caldas, em Araruama, na Região dos Lagos, promoveu, nesta semana, um ciclo de palestras em alusão ao Dia da Terra, comemorado neste dia 22 de abril.

A iniciativa foi desenvolvida pela professora Wanessa Machado Rocha, buscando reforçar a importância da população para um mundo mais sustentável, e contou com a participação de representantes da Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), da Associação Parque Estadual Costa do Sol e do Núcleo de Educação Ambiental da Região da Bacia de Campos (NEA-BC).

Durante o dia, os estudantes participaram de palestras com temas como ‘Propostas de Conscientização Ambiental para a nossa escola’, ‘A Biodiversidade da Lagoa de Araruama’, ‘Solidariedade e Preservação Ambiental: Do cuidado com a natureza ao auxílio de pets carentes’ e ‘Impactos Socioambientais na Laguna de Araruama’.

"O Projeto Dia do Planeta Terra reforçou a meta de nossa escola em trabalhar a preservação do meio ambiente com foco na nossa cidade, ao trazer as instituições, cujos palestrantes levaram os nossos alunos a repensarem suas ações de preservação ambiental e conquistas por contribuições da população na melhoria e qualidade da natureza no entorno em que vivem", disse Wanessa Rocha, que dá aulas de língua estrangeira.

Márcia Braga, professora de Biologia e Direito à Saúde, destaca a relevância desta ação para formar jovens mais conscientes em relação a temáticas ambientais.

"As palestras e os projetos de educação ambiental em nosso colégio são estratégias de suma importância, pois têm o objetivo de aprofundarem o olhar dos alunos para as questões de sustentabilidade", disse a professora.

Representantes do Inea e de APA da região participaram de ciclo de palestras | Foto: Divulgação/Seeduc-RJ

Weslley da Conceição, aluno da 3ª série do Ensino Médio, afirma que o tema precisa ser visto e falado com atenção em todas as esferas. Ele ressalta ainda a importância da reciclagem.



"Conscientizar aqueles que ainda não têm o olhar atento para as formas corretas de reciclagem, o descarte de materiais plásticos na natureza, como, por exemplo, as tampinhas de garrafas pet e lacres de latinhas. Já que as mesmas podem ser usadas na aquisição e no conserto de cadeiras de rodas e amparo aos animais carentes de nossa região", disse o jovem.

A unidade escolar é conhecida por realizar atividades sustentáveis que visam fazer com que os alunos reflitam sobre o seu papel na preservação ambiental.