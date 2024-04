Atletas juvenis do Niterói Rugby são convocados para competição na Europa

Dois atletas da categoria juvenil do tradicional clube Niterói Rugby irão representar a cidade de Niterói no campeonato português de handebol de praia. Gabriel Nunes Ferreira, de 16 anos, e Matheus Cordeiro Faria, de 18, foram convocados pela equipe portuguesa Associação Desportiva Ia Sports para reforçar o time durante a disputa, que acontece de 24 de junho a 5 de agosto, em Portugal.

Os dois titulares da equipe juvenil de handebol de praia do Niteroi Rugby, que acumularam em 2023 os títulos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca, já estão reforçando, empolgados, os treinamentos para a competição. Gabriel Ferreira está no NR há três anos e Matheus Cordeiro há dois e ambos encaram a convocação para o torneio na Europa como resultado de muito trabalho desde que iniciaram a jornada, ainda como cadetes, nas areias da Praia de Icaraí.

Gabriel Ferreira é um dos melhores especialistas brasileiros de sua geração, com uma técnica acima da média, e vem acumulando títulos desde 2022, quando foi campeão brasileiro na categoria cadete (até 16 anos). No mesmo ano, integrando também a categoria juvenil (até 18 anos), como o caçula da equipe, foi campeão brasileiro, carioca e vencedor da Taça Kika, tradicional competição da modalidade. Em 2023, Gabriel Ferreira voltou a vencer o Carioca na categoria cadete e faturou os títulos do Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca como juvenil.

Matheus Cordeiro, chamado de canhoto de ouro, joga como ponta direita nas categorias juvenil e adulto. Em 2022, foi campeão brasileiro na categoria cadete. No mesmo ano, jogando na categoria juvenil, conquistou, ao lado dos demais atletas do NR, o Brasileiro, o Carioca e a Taça Kika. Nessa última competição, foi eleito o melhor jogador na sua posição. Em 2023, na categoria juvenil, foi campeão no Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca, levando o título também da Copa do Brasil na categoria adulto.

Leia também:

➢ Véspera de feriado em Niterói tem passeios gratuitos para aproveitar

➢ Igreja Matriz de SG cadastra voluntários para confecção do Tapete de Corpus Christi