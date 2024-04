John Textor passa por cirurgia após cair de skate em Saquarema

O acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, precisou passar uma cirurgia no último domingo (21) após sofrer uma queda enquanto andava de skate em Saquarema, na Região dos Lagos. O empresário acabou fraturando o cotovelo após cair em pista de skate no sábado (20).

Ele foi atendido no Hospital São Lucas e acabou não conseguindo acompanhar a equipe alvinegra na disputa contra o Juventude, que terminou 5 a 1 para o Botafogo. Apesar disso, Textor não desmarcou um compromisso nesta segunda (22): a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que acontece em Brasília, às 15h.

Textor estava em Saquarema para acompanhar um evento de skateboarding que contou com a presença de Pedro Vita, atleta de 14 anos que representa o Botafogo em torneios nacionais. Antes de entrar no mundo dos negócios, o acionista alvinegra foi atleta de skate e chegou a participar de alguns campeonatos nos Estados Unidos durante a adolescência.