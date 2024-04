Cininha de Paula e a filha Maria Maya sofrem acidente de carro no Rio

A atriz e diretora Cininha de Paula se envolveu em um acidente de carro na manhã do último sábado (20) na Linha Vermelha, na altura da Maré, no sentido Baixada Fluminense. Ela estava acompanhada da sua filha, a também atriz Maria Maya. O acidente também envolveu outros dois carros e interditou a pista. Cininha utilizou suas redes sociais para contar sobre o grave acidente:

"Agradeço por estar bem. Eu e minha filha Maria Maya estávamos no carro, um carro à frente estava parado com o trânsito em movimento, freei, desviei, mas quem estava atrás veio para cima de mim na Linha Vermelha. Estrago. Como Deus é maior, graças a ele foram só bens materiais, nada de grave. Só o peito ainda dói, uma dor de alma apertada. Obrigada, Senhor! Muito obrigada! Estamos todos bem! Um carro que parou de repente e fugiu. Eu não atingi ele, mas fui atingida! Obrigada a Deus que me permitiu sair desta com vida e bem. Minha filha machucou o braço com o cinto como se fosse uma queimadura".

Maria Maya também se manifestou, pelas redes sociais: "Gratidão por estarmos vivas e bem".

O engavetamento congestinou o trânsito no local e foi registrado nas redes oficiais do Centro de Operações Rio.

