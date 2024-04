Suspeito é preso com drogas e arma em Cabo Frio

Um jovem de 19 anos, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Recanto das Orquídeas, em Cabo Frio, foi capturado por policiais durante a madrugada desta sexta-feira (12). Junto com ele, os agentes encontraram uma carga de cocaína e uma pistola. Ele estava junto de um grupo de homens, que teria fugido, segundo a PM.

A equipe da Polícia Militar estava patrulhando o Morro do Limão quando avistaram o grupo de suspeitos. Eles estavam em um local conhecido como ponto de venda de drogas, segundo a corporação. Ao avistarem a chegada da equipe, os homens teriam tentado fugir, segundo os PMs. Um deles, no entanto, acabou sendo capturado.

Durante a revista, os agentes descobriram que ele estava armado com uma glock G17, de calibre 9mm. Além disso, ele carregava doze munições intactas e uma sacola com 16 cápsulas de cocaína, um aparelho celular e 17 reais em espécie. Todo o material foi apreendido e levado para a 126ª DP (Cabo Frio). O jovem também foi encaminhado para a Delegacia e deve responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.