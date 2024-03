Tiroteio termina com um suspeito ferido em Cabo Frio

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais em Cabo Frio, na Região dos Lagos, terminou com um homem ferido na madrugada desta quarta-feira (20). Os disparos aconteceram no bairro Monte Alegre; uma pistola e munição foram apreendidas após a ação policial.

Segundo a PM, uma equipe de militares foi enviada ao bairro após receber denúncias anônimas sobre ações de um grupo armado na região. Ao chegarem no local, os agentes teriam sido recebidos com disparos, de acordo com o relato, o que deu início a uma breve troca de tiros no local.

Após o confronto, os policiais encontraram um homem ferido. Outros dois suspeitos que estavam com ele fugiram do local. O ferido foi socorrido e levado para o Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão, onde segue internado sob custódia.

Uma pistola, munições e um cinto tático foram encontrados com o suspeito ferido. Todo o material foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), que registrou o caso.