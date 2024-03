Prefeitura de Rio das Ostras oferece estágio em Serviço Social

O Programa de Apoio à Formação Acadêmica e Profissional – Pró-Formação, da Secretaria de Gestão Pública de Rio das Ostras, está oferecendo 10 vagas de estágio curricular obrigatório não-remunerado para estudantes do Curso de Serviço Social. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas a partir das 10h desta segunda-feira, dia 11, até as 20h da quarta-feira, 13, no endereço eletrônico www.riodasostras.rj.gov.br/estagio.

A seleção será realizada em duas etapas: a primeira de avaliação escrita e a segunda, de entrevista. Quem for classificado na avaliação escrita, que acontece no dia 21 de março, deverá realizar a entrevista entre os dias 6 e 11 de abril.

O resultado final será divulgado no dia 12 de abril, no Jornal Oficial do Município e na página do Programa de Estágio.

O estágio não poderá ultrapassar 6 horas diárias, totalizando até 30 horas semanais e tem duração máxima de dois anos, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência.

Promover o desenvolvimento e a aprendizagem de forma supervisionada é o objetivo do estágio curricular obrigatório, que permite ao estudante vivenciar, na prática, os conteúdos acadêmicos. O estágio curricular obrigatório não cria vínculo empregatício de qualquer natureza entre o estudante e a Prefeitura de Rio das Ostras; não é remunerado, não disponibiliza auxílio-transporte e auxílio-alimentação. Podem se candidatar ao estágio estudantes de instituições conveniadas ao Pró-Formação.

As informações completas sobre o processo seletivo estão no Edital n.º 003/2024, publicado na Edição n.º 1666 do Jornal Oficial do Município, de 8 de março. O Jornal pode ser acessado em https://www.riodasostras.rj.gov.br/jornal-oficial.